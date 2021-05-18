Польза красной икры

Из миллионов полезных продуктов можно выделить красную икру. Этот деликатес обладает очень большим количеством различных полезных элементов и витаминов, которые положительно влияют на здоровье человека. Журналисты издания "Комментарии" расскажут вам о том, чем полезна красная икра.

Чем полезна красная икра - фото: из открытых источников





Немного истории





Красная икра, а точнее такое название, появилось еще в СССР. Тогда её стали так называть исключительно из-за цвета. Плюс, это помогало отличить икру от черной, чтобы не путаться.





Первое известное упоминание об икре датируется греческим ученым Аристотелем в 4 веке до н. э. Аристотель описал этот деликатес как осетровые яйца, которые подают на банкетах. Во втором веке до нашей эры одна банка икры равнялась сотне овец, что делало ее эксклюзивной для горожан высшего сословия.



В то время как Каспийское и Черное моря производили большую часть мировой икры в течение долгого времени, икра, производимая на фермах, теперь стала популярной, поскольку популяции диких осетровых истощились из-за чрезмерного вылова рыбы. Наиболее ценимая икра осетровых рыб: белуга, осетр и севрюга. В настоящее время вы также можете найти икру из других видов рыб, в том числе лосося, пинагора и тунца.









Красная икра — польза и вред





Полезные свойства красной икры





Красная икра является мощным антиоксидантом благодаря высокой концентрации витаминов C, D и E, а также фолиевой кислоты, тиамина и селена. Её смело можно использовать в диетах с низким содержанием углеводов из-за большого количества белков. Конечно, красная икра очень питательна, но в ней не так много калорий, как вы думаете. В 100 граммах икры лосося содержится всего 240-260 калорий. Поэтому тем, кто тщательно следит за питанием или сидит на диетах, о калорийности можно не беспокоиться.





Лососевая икра содержит в себе немалое количество различных полезных веществ, минералов, а также витаминов D, A, C и B. Однако, можно сказать, что это лишь верхушка айсберга, ведь еще больше пользы содержится в масле икры. В нем присутствует жирные кислоты Омега-3. Стоит отметить, что масло составляет примерно 15 процентов от массы продукта. Доказано, что эти кислоты способны улучшать работу организма, нормализуют работу мозга, иммунной и сердечно-сосудистой систем.





Также, Омега-3 отлично снижает риск сразу нескольких видов рака, таких как: рак простаты, рак груди и рак толстой кишки. Помимо этого, употребление красной икры защитит вас от сердечных приступов. Данный деликатес полезен как для женщин, так и для мужчин.





Малокровие или анемия также являются поводом употреблять красную икру. Анемия — серьезное заболевание, которое часто встречается у пожилых людей и женщин с нарушениями менструального цикла. При анемии снижается уровень гемоглобина и / или эритроцитов в крови, в результате чего снижается поступление кислорода ко всем органам. В тяжелых случаях развивается атрофическая трансформация всех тканей.





Уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина происходит из-за нарушения их синтеза в красном костном мозге из-за недостатка витамина B12 (цианокобаламина) и железа. Икра лосося богата железом и особенно витамином B12 (5 дневных норм). Его регулярное использование способствует синтезу элементов красной формы.





Кроме того, красная икра дает организму много ценных белков с незаменимыми аминокислотами и витамином D. Белки необходимы для создания новых волокон мышц. Стоит заметить, что во время физической активности они повреждаются. Благодаря этому витамину, кости становятся прочнее. Включение красной икры в рацион способствует улучшению спортивных результатов и здоровому набору мышц.









Вред красной икры





Как и у любого другого продукта, у икры есть обратная сторона медали. Хотя полезные свойства красной икры явно побеждают, но есть также от этого продукта и вред для организма.





По мнению специалистов, опасность икры связана с высоким содержанием соли. В составе ста грамм икры содержится десять граммов соли. ВОЗ рекомендует употреблять 4,5 грамма соли в день.





Чрезмерное количество соли влияет на сердце, кровеносные сосуды и пищеварительную систему. Также есть свидетельства того, что соль ослабляет иммунную систему и провоцирует аллергические симптомы.





Особенно опасна красная икра, у которой истек срок годности. Неблагоприятные химические реакции в продукте, помимо вышеперечисленных последствий, могут плохо повлиять на почки и печень. Также существует повышенный риск заболевания ботулизмом, который может быть смертельным.













Как правильно выбирать красную икру





Покупая красную икру, следует помнить о нескольких правилах, чтобы не купить подделку и не навредить своему здоровью





Лучше всего приобретать икру в продуктовом магазине для гурманов, в специализированном магазине или в интернет-магазине. Ни в коем случае не следует отдавать предпочтение ларьку, переходу или покупать икру с рук. Чек на товар вы не получите и в случае чего, не сможете никуда обратиться без чека на купленную икру.





Внутри икринок в настоящей красной икре всегда присутствует небольшая точка темного цвета. На поддельной икре такого пятна не будет. Плюс ко всему, структура "фальшивки" будет гладкой и однородной, а каждая икринка будет в точности повторять форму и размер других.





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